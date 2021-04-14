Стал известен фатальный недостаток подводных лодок ВМС США

Подлодкам Военно-морских сил (ВМС) США для обеспечения качественной связи необходимо находиться на перископной глубине. Фатальный недостаток американских субмарин назвал журнал The National Interest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что в настоящее время в корпорации Northrop Grumman работают над решениями, позволяющими подлодке не всплывать на поверхность для обмена данными.

Журнал пишет, что нахождение субмарины на большой глубине позволяет ей оставаться незаметной для противника как можно дольше.

Отмечается, что угрозами для современных субмарин могут выступать, например, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), разведывательные самолеты и корабли с гидролокаторами.