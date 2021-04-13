Племянника Сержа Саргсяна снова арестовали

Вновь арестован племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Нарек Саргсян, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно сообщению, Кассационный суд Армении 12 апреля удовлетворил жалобу Генпрокуратуры и отменил решение Апелляционного суда о применении залога в качестве меры пресечения в отношении Саргсяна.

Нарек Саргсян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве, также он обвиняется по статье "Похищение человека". Саргсян признал вину по предъявленному ему обвинению в незаконном хранении оружия, мошенничестве и похищении человека. В декабре 2019 года его доставили в Ереван. В отношении Саргсяна в качестве меры пресечения был избран арест, однако 13 ноября 2020 года суд выпустил его под залог в 50 тысяч долларов.