Работу самой мощной в Японии АЭС запретили

Японский государственный Комитет по контролю за атомной энергетикой принял в среду официальное решение запретить деятельность самой мощной в стране АЭС "Касивадзаки-Карива", где выявлены серьезные нарушения в сфере обеспечения безопасности, в том числе от вылазок террористов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте этого ведомства.

Конкретно владельцу АЭС, крупнейшей в стране энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), запрещено доставлять и загружать ядерное топливо в реакторы на станции "Касивадзаки-Карива".

Ранее TEPCO официально признала, что безопасность на этой атомной станции обеспечивается не на должном уровне. На АЭС были выявлены факты неисправности оборудования для слежения и случаи появления посторонних лиц в помещениях, где должны соблюдаться максимальные меры бдительности. Не обеспечивается, по мнению правительственных экспертов, и должная сохранность ядерных материалов.

АЭС "Касивадзаки-Карива" расположена на берегу Японского моря в префектуре Ниигата на острове Хонсю. Станция занимает первое место в мире по совокупной мощности своих семи ядерных реакторов, которая превышает 8,2 тыс. мегаватт. "Касивадзаки-Карива" после аварии на АЭС "Фукусима-1" была остановлена для технических проверок. Ее владелец добивался разрешения на возобновление работы объекта.