Израиль первым в мире достигнет коллективного иммунитета против COVID-19

Профессор Эяль Лешем, директор медицинского центра "Шиба", полагает, что Израиль близок к достижению коллективного иммунитета, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

BBC цитирует его слова о том, что "единственным объяснением" последовательного снижения числа зараженных коронавирусом в Израиле на фоне резкого ослабления карантинных мер является приближение к коллективному иммунитету.

По мнению иммунологов, в случае эпидемии нового коронавируса достижение коллективного иммунитета возможно, когда 65-70% популяции вакцинированы или переболели коронавирусом.

В настоящее время более 5,3 млн израильтян получили первую вакцину Pfizer, почти 5 млн вакцинированы полностью (то есть получили две прививки). При этом почти 840 тысяч израильтян перенесли коронавирус. Население Израиля (по последним данным ЦСБ на апрель 2021 года) составляет около 9,33 млн человек. Таким образом полностью вакцинированы или переболели коронавирусом около 62% граждан.

Судя по всему, Израиль станет первой страной в мире, где будет достигнут коллективный иммунитет против коронавируса, отмечает BBC.