https://news.day.az/world/1334353.html Сильный пожар на АЗС в России - ВИДЕО
Сильный пожар на АЗС в России - ВИДЕО
В эти минуты в Барнауле спасатели тушат сильный пожар на одной из местных заправок.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, полыхает цистерна с горючим.
По словам очевидцев, в первые минуты возгорания слышались мощные хлопки. Огромный столб огня достигает высоты больше 10 метров.
Вероятнее всего, придется дождаться, когда выгорит все топливо, находящееся в цистерне. Чтобы не допустить распространения пожара, сотрудники МЧС проливают водой соседние баки.
Как рассказали местные жители, последние дни на заправке шел ремонт, велись сварочные работы - не исключено, что это и привело к возгоранию.
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