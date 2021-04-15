Сильный пожар на АЗС в России

В эти минуты в Барнауле спасатели тушат сильный пожар на одной из местных заправок.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, полыхает цистерна с горючим.

По словам очевидцев, в первые минуты возгорания слышались мощные хлопки. Огромный столб огня достигает высоты больше 10 метров.

Вероятнее всего, придется дождаться, когда выгорит все топливо, находящееся в цистерне. Чтобы не допустить распространения пожара, сотрудники МЧС проливают водой соседние баки.

Как рассказали местные жители, последние дни на заправке шел ремонт, велись сварочные работы - не исключено, что это и привело к возгоранию.