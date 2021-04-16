Организаторы Олимпиады в Токио намерены каждый день тестировать спортсменов на коронавирус

Организаторы летней Олимпиады в Токио рассматривают вопрос об увеличении частоты тестирования спортсменов на коронавирус и планируют делать такие анализы на ежедневной основе. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявила министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые страны могут проводить вакцинацию [спортсменов], а другие - нет. Мы будем проводить безопасные соревнования и ожидаем спортсменов из всех стран. Сейчас мы подробно рассматриваем возможность проведения ежедневных тестов", - сказала она.

Согласно опубликованным ранее Международным олимпийским комитетом (МОК) предварительным правилам проведения соревнований, атлеты должны будут сдавать тест не реже одного раза в четыре дня.

Периодичность ПЦР-тестирования, согласно правилам, будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований. Проверки предполагается осуществлять в специализированной лаборатории на территории Олимпийской или Паралимпийской деревни. Если спортсмен проживает вне этих объектов, ему придется воспользоваться выделенным спецтранспортом, чтобы сдать анализы. Отследить результаты теста можно будет через специальное приложение для смартфона.

При обнаружении заражения информирование других атлетов будет осуществляться незамедлительно через другое приложение для отслеживания контактов с зараженными, которое не хранит личных данных, а лишь предупреждает о потенциальном риске. Оно используется в Японии с лета прошлого года и является обязательным для установки среди тех, кто приедет на Олимпиаду.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.