Беспорядки в Берлине, полиция жестоко избивает протестующих

В Берлине суд отменил закон, ограничивающий рост арендной платы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.az, граждане устроили протест в связи с принятым решением. Полиция же жестоко избила протестующих и устроила массовые задержания.