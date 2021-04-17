https://news.day.az/world/1334850.html Беспорядки в Берлине, полиция жестоко избивает протестующих - ВИДЕО
Беспорядки в Берлине, полиция жестоко избивает протестующих - ВИДЕО
В Берлине суд отменил закон, ограничивающий рост арендной платы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.az, граждане устроили протест в связи с принятым решением. Полиция же жестоко избила протестующих и устроила массовые задержания.
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