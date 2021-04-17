В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 319 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 319 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 66 327.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 21 312 человек. Число зараженных коронавирусом достигло 2 215 445.