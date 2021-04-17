https://news.day.az/world/1334898.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 319 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 319 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 319 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 66 327.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 21 312 человек. Число зараженных коронавирусом достигло 2 215 445.
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