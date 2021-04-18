https://news.day.az/world/1334983.html В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 52 тыс. человек
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 52 тыс. человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 52 184 человек, общее число выздоровевших достигло 3 643 734.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 212 645, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 62 606 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 288 человек, общее число жертв заболевания достигло 35 608.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре