Израиль и Греция подписали крупнейший в истории отношений оборонный контракт

Министерства обороны Израиля и Греции подписали контракт на $1,65 млрд на создание и эксплуатацию на протяжении 22 лет центра летной подготовки для пилотов греческих ВВС, ставший крупнейшим в истории двусторонних отношений. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба израильского Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерства обороны Израиля и Греции подписали контракт стоимостью 5,5 млрд шекелей на создание и эксплуатацию израильской компанией Elbit Systems в течение 22 лет международного центра летной подготовки для пилотов ВВС Греции", - говорится в сообщении. Это "крупнейший на сегодняшний день оборонный контракт между Государством Израиль и Грецией", в его рамках "по образцу летной академии ВВС Израиля [в Греции] будет создан международный центр летной подготовки, оснащенный десятью учебно-тренировочными самолетами M-346 итальянского производства", а также произведена модернизация самолетов Т-6 ВВС Греции, добавили в пресс-службе. Elbit Systems "обеспечит также обучение, симуляторы и логистическую поддержку", указали в израильском Минобороны.

Министр обороны Израиля Бени Ганц отметил, комментируя заключение сделки, что она "укрепит партнерство и сотрудничество между двумя странами на оборонном, экономическом и политическом уровнях". "Уверен, она также послужит укреплению экономик Израиля и Греции", - добавил глава Минобороны, чьи высказывания приводит пресс-служба.