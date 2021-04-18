Число жертв в столкновениях в Мьянме достигло 737 человек

Число жертв столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме, происходящих с начала февраля, возросло до 737.

Об этом сообщила в воскресенье Ассоциация помощи политическим заключенным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 18 апреля подтверждена смерть 737 человек от рук военной хунты", - говорится в сообщении. Ранее ассоциация сообщала о 730 погибших.

По данным ассоциации, 3 229 человек находятся под стражей, 75 из них приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 930 демонстрантов, 20 из них приговорены к смертной казни.