Названа причина схода поезда с рельсов в Египте

Причина схода пассажирского поезда с рельсов в воскресенье в Египте заключалась в значительном превышении машинистом скорости, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Машинист двигался со скоростью 120 км/час на участке, где проводятся ремонтные работы, и скорость подвижного состава не должна была превышать 30 км/час", - отмечает информационный портал.

Согласно обнародованному ранее заявлению губернаторства провинции Кальюбия, где произошло ЧП, в районе населенного пункта Тух (близ города Бенха) с рельсов сошли восемь вагонов поезда, следовавшего из Эль-Мансуры в Каир. По официальным данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, пострадали 97 человек, погибших нет. Между тем издание со ссылкой на сопровождающих министра транспорта чиновников, которые находятся на месте происшествия, пишет о 16 погибших. Официальных данных на этот счет пока нет. Президент Египта Абель Фаттах ас-Сиси поручил сформировать правительственную комиссию по расследованию всех обстоятельств произошедшего.