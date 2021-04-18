В Турции произошло землетрясение

В Эгейском море, у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы недалеко от района Датча. Эпицентр подземных толчков находился на глубине семи км.

О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.