США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в своем Twitter-аккаунте.

"США поддерживают Чехию в ее решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории", - отметил он. Прайс добавил, что необходимо действовать решительно в ответ на действия Москвы, "которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров".

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих.