В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение силой 3,7 балла.

Как передает Day.Az, в Агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) сообщили, что землетрясение произошло сегодня в 09:40 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.