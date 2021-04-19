https://news.day.az/world/1335196.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение силой 3,7 балла.
Как передает Day.Az, в Агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) сообщили, что землетрясение произошло сегодня в 09:40 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
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