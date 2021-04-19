https://news.day.az/world/1335202.html Жертвами стрельбы США стали 3 человека
Жертвами стрельбы США стали 3 человека
Три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Остин. По предварительным данным, стрелка в Техасе еще не обезвредили.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.
"На данный момент медицинская служба получила заявления о смерти троих взрослых пациентов на месте происшествия", - уточнили представители медицинской службы по округу Тревис и городу Остин.
Местные полицейские добавили, что прибыли на место стрельбы на северо-западе города. Жителям посоветовали укрыться и покинуть данный район.
Причина вооруженного нападения сейчас неизвестно, на место направлены следователи.
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