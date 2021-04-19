Жертвами стрельбы США стали 3 человека

Три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Остин. По предварительным данным, стрелка в Техасе еще не обезвредили.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

"На данный момент медицинская служба получила заявления о смерти троих взрослых пациентов на месте происшествия", - уточнили представители медицинской службы по округу Тревис и городу Остин.

Местные полицейские добавили, что прибыли на место стрельбы на северо-западе города. Жителям посоветовали укрыться и покинуть данный район.

Причина вооруженного нападения сейчас неизвестно, на место направлены следователи.