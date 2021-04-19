Армянского посла в Израиле обвиняют в отмывании денег

Послу Армении в Израиле Армену Смбатяну предъявлено обвинение.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного Комитета.

Посол обвиняется в содействии злоупотреблениям со стороны бывшего министра культуры и по делам молодежи, а также в отмывании денег.

По данным следствия, посол в Израиле и одновременно глава общественной организации АОКС ("Армянское общество культурных связей с зарубежными странами") помог бывшему министру и замглаве АОКС Асмик Погосян в незаконном оформлении земельного участка в Ереване (там находится здание, представляющее историко-культурное ценность) в собственность общественной организации.

После этого здание и участок в результате формальной сделки на сумму 550 тысяч долларов были проданы офшорной компании (зарегистрированной на Британских Вирджинских островах), принадлежащей невестке министра. На основе собранных доказательств Смбатяну предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег. В качестве меры пресечения избран залог в 40 тысяч долларов.

Здание, позже отданное под АОКС, было построено в конце XIX века и какое-то время служило больницей. Представляет сочетание различных стилей европейской архитектуры той эпохи. Входит в список памятников республиканского значения.