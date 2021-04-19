Армянского посла в Израиле обвиняют в отмывании денег - дело на полмиллиона долларов
Послу Армении в Израиле Армену Смбатяну предъявлено обвинение.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного Комитета.
Посол обвиняется в содействии злоупотреблениям со стороны бывшего министра культуры и по делам молодежи, а также в отмывании денег.
По данным следствия, посол в Израиле и одновременно глава общественной организации АОКС ("Армянское общество культурных связей с зарубежными странами") помог бывшему министру и замглаве АОКС Асмик Погосян в незаконном оформлении земельного участка в Ереване (там находится здание, представляющее историко-культурное ценность) в собственность общественной организации.
После этого здание и участок в результате формальной сделки на сумму 550 тысяч долларов были проданы офшорной компании (зарегистрированной на Британских Вирджинских островах), принадлежащей невестке министра. На основе собранных доказательств Смбатяну предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег. В качестве меры пресечения избран залог в 40 тысяч долларов.
Здание, позже отданное под АОКС, было построено в конце XIX века и какое-то время служило больницей. Представляет сочетание различных стилей европейской архитектуры той эпохи. Входит в список памятников республиканского значения.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре