https://news.day.az/world/1335666.html Начинаются первые клинические испытания турецкой вакцины от коронавируса
Начинаются первые клинические испытания турецкой вакцины от коронавируса
Турция начинает первые клинические испытания новой вакцины от коронавируса собственного производства.
Об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай, передает Day.Az со ссылкой на rbc.ru.
"Образец вакцины, подготовленный профессором Сельджукского университета Османом Эрганишем, завершил доклинический этап и начинает первые клинические испытания" - сообщил вице-президент.
По его словам, в настоящее время продолжаются разработки 18 турецких вакцин от коронавируса. Четыре из них находятся на стадии клинических испытаний.
Ф.Октай сказал, что вакцина, разработанная профессором Университета Эрджиес Айкутом Оздарендели, скоро завершит последний клинический этап.
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