https://news.day.az/world/1335707.html Симфония Моцарта прозвучала на высоте в 10 тысяч метров - ВИДЕО
Симфония Моцарта прозвучала на высоте в 10 тысяч метров - ВИДЕО
Симфония Моцарта прозвучала на высоте в 10 тысяч метров. Концерт устроили музыканты оркестра "Мьюзик-Аэтэрна".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, коллектив летел на гастроли в Испанию и прямо на борту самолета исполнил для экипажа и пассажиров одно из самых знаменитых произведений легендарного композитора - сороковую симфонию.
В Сети появилось видео, на котором запечатлено исполнение симфонии великого композитора.
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