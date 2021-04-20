Симфония Моцарта прозвучала на высоте в 10 тысяч метров. Концерт устроили музыканты оркестра "Мьюзик-Аэтэрна".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, коллектив летел на гастроли в Испанию и прямо на борту самолета исполнил для экипажа и пассажиров одно из самых знаменитых произведений легендарного композитора - сороковую симфонию.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено исполнение симфонии великого композитора.