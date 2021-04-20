В США сняли на видео животное, похожее на динозавра

Похожее на динозавра животное сняли камеры наблюдения в одном из частных домов в штате Флорида США.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жительница дома Кристин Райан уверена, что на записи именно динозавр. Видео было снято ночью. На черно-белых кадрах видно, как похожий на динозавра силуэт прыгает по заднему двору дома.

"Любое известное животное, которое "гуляет" в 3:40 утра, не будет ходить таким образом. Может быть, я слишком много раз смотрела "Парк Юрского периода", но я вижу маленького динозавра", - заявила американка.

В Сети после публикации ролика начались горячие обсуждения - пользователи перебрали все варианты, гадая, кто же запечатлен на видео. Среди вариантов - большая птица, комодский варан и даже собака, которая застряла головой в ведре.

Стоит отметить, что движения загадочного животного действительно напоминают способ передвижения динозавров, который мы видим в фильмах.

Ранее картинка с одиноким динозавром из детской книжки стала мемом в Сети.