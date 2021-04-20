Путин наградил Виталия Игнатенко орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналиста, экс-гендиректора ТАСС Виталия Игнатенко орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Игнатенко, который руководил ТАСС более 20 лет, а сейчас занимает пост президента Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), в понедельник отметил 80-летие.

Отмечается, что журналист награжден "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Игнатенко родился 19 апреля 1941 года в Сочи. В 1963 году он окончил факультет журналистики МГУ. Работал в газете "Комсомольская правда", начинал стажером, а закончил первым заместителем главного редактора. В конце 1980-х годов руководил журналом "Новое время", в 1990-1991 годах был помощником президента СССР Михаила Горбачева, руководителем его пресс-службы.

28 августа 1991 года был назначен генеральным директором ТАСС и возглавлял агентство до 17 сентября 2012 года. Одновременно с мая 1995 года по март 1997 года был заместителем председателя правительства РФ. Курировал вопросы, связанные со средствами массовой информации.

С 1999 года занимает пост президента Всемирной ассоциации русской прессы и председателя правления Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой - Фонда ВАРП. С ноября 2018 года Игнатенко возглавляет Совет по Общественному телевидению России.