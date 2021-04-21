https://news.day.az/world/1335794.html Эрдоган назначил трех новых министров
Эрдоган назначил трех новых министров
Президент Турции Тайип Эрдоган сменил ряд министров в правительстве, назначив трех новых министров.
Как передает Day.Az, об этом сообщило официальное издание Resmi Gazете.
Согласно сообщению, новым министром торговли назначен Мехмет Муш, министром семьи и социальных услуг - Дерья Янык. Образовано новое министерство труда и социальной безопасности, министром назначен Ведат Бильгин.
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