Эрдоган назначил трех новых министров

Президент Турции Тайип Эрдоган сменил ряд министров в правительстве, назначив трех новых министров.

Как передает Day.Az, об этом сообщило официальное издание Resmi Gazете.

Согласно сообщению, новым министром торговли назначен Мехмет Муш, министром семьи и социальных услуг - Дерья Янык. Образовано новое министерство труда и социальной безопасности, министром назначен Ведат Бильгин. 