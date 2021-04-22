В США начали новое расследование по делу Джорджа Флойда

Минюст США начал новое расследование против полиции города Миннеаполис (штат Миннесота) после вердикта по делу Джорджа Флойда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Reuters.

Всю полицию города проверят из-за убийства афроамериканца, причастного к которому считают бывшего офицера Дерека Шовина. Расследование призвано определить, есть ли в полиции Миннеаполиса тенденции или практики "неконституционного или незаконного поведения правоохранительных органов".

Результаты расследования будут опубликованы отдельно.

21 апреля присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор будет оглашен примерно через восемь недель.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был арестован 25 мая 2020 года возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Утверждается, что он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Шовин грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 9 апреля 2021 года в ходе судебных разбирательств пульмонолог Мартин Тобин подтвердил, что смерть была вызвана действиями Шовина.

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США летом 2020 года. Протестующие обвинили в смерти Флойда полицейских, а также заявили о несправедливом отношении к темнокожим в стране.