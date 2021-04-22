США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35

США уведомили Турцию об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки российских систем ПВО С-400.

Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источник в Пентагоне.

В совместном меморандуме по проекту F-35, подписанном в 2007 году, участвовали США, Турция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Австралия, Дания, Канада и Норвегия.

Турция обязалась купить 100 самолетов F-35 и участвовала в производстве более 1000 компонентов для них.