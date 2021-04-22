https://news.day.az/world/1336299.html США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35
США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35
США уведомили Турцию об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки российских систем ПВО С-400.
Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источник в Пентагоне.
В совместном меморандуме по проекту F-35, подписанном в 2007 году, участвовали США, Турция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Австралия, Дания, Канада и Норвегия.
Турция обязалась купить 100 самолетов F-35 и участвовала в производстве более 1000 компонентов для них.
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