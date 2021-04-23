США возвращаются в соглашение по климату

Двухдневный онлайн саммит по вопросам борьбы с изменением климата открыл в четверг президент США Джо Байден. Это первое крупное международное мероприятие, организованное новой американской администрацией, приурочено к международному Дню Земли, который отмечается 22 апреля. В нём приняли участие лидеры сорока стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, открывая самми Джо Байден сказал:

"Я консультируюсь с экспертами и вижу потенциал для более процветающего и справедливого будущего. Наука безошибочна. Наука бесспорна, и цена бездействия постоянно растет. Соединённые Штаты не ждут. Мы принимаем меры".

По словам Байдена, США обязались более чем наполовину сократить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2030 году, а к 2050 году выйти на нулевой уровень.