Россия рассекретила документы о зверствах нацистов в Венгрии

Массовое утопление мирных жителей, артиллеристские залпы по жилым кварталам и убийства, замаскированные под несчастные случаи, - это лишь часть преступлений фашистов в Венгрии. О многих из них стало известно только сегодня, когда Минобороны рассекретило архивы времен Великой Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, во время оккупации Будапешта немцы, согласно документам, грабили магазины и квартиры, вешали местных жителей, и все это притом что Венгрия официально была союзником фашистской Германии.

"Зимой 1945 года в подвальных помещениях Государственной Венгерской клиники в Будапеште было обнаружено свыше пятисот пронумерованных трупов. Большинство из них были евреи и венгерские рабочие. Были среди них и убитые дети, в том числе грудные. По словам служащих клиники, людей расстреливали на улицах и свозили сюда как подобранные трупы. Все это в медучреждении оформлялось как "несчастные случаи", - говорится в документе от 2 марта 1945 года.

В боях за освобождение Венгрии погибло около 140 тысяч советских солдат и офицеров. Только при взятии Будапешта жертвами стали 80 тысяч воинов-освободителей.