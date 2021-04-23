Россия объявила о высылке пятерых сотрудников посольства Польши

Власти РФ приняли решение объявить пятерых сотрудников посольства Польши в Москве персона нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны до исхода дня 15 мая 2021 года, сообщает МИД России в пятницу, 23 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В МИД РФ отметили, что сегодня послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому в ходе визита на Смоленскую площадь был выражен "решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников посольства РФ в Польше персона нон грата под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны".

В Москве сочли этот шаг Варшавы очередным подтверждением того, что Польша "сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений".