В МВД Киргизии возбудили 11 уголовных дел по вооруженному конфликту на границе

МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по факту вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом в воскресенье на брифинге в Бишкеке заявил замглавы министерства Эркебек Аширходжаев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По конфликту на границе с Таджикистаном возбуждено 11 уголовных дел", - сказал он.