https://news.day.az/world/1339192.html В МВД Киргизии возбудили 11 уголовных дел по вооруженному конфликту на границе
В МВД Киргизии возбудили 11 уголовных дел по вооруженному конфликту на границе
МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по факту вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом в воскресенье на брифинге в Бишкеке заявил замглавы министерства Эркебек Аширходжаев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По конфликту на границе с Таджикистаном возбуждено 11 уголовных дел", - сказал он.
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