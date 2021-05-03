Среди членов PKK есть армяне

"PKK ни в коем случае не может представлять наших курдских братьев".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на sozcu.com.tr, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Министр отметил, что у Турции, ВС Турции нет никаких проблем с курдами, и все курды являются гражданами Турецкой Республики:

"PKK ни в коем случае не может представлять наших курдских братьев. Среди членов организации есть армяне, европейцы, африканцы, и к сожалению, турки. Одним словом, PKK - террористическая организация. Единственной целью Турции является борьба с террористами".