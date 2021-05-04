У новой подлодки Китая появились ракеты дальностью свыше 10 тыс км

Новая стратегическая атомная подводная лодка ВМС Народно-освободительной армии Китая может нести ракету, поражающую цели на всей территории Соединенных Штатов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации газеты, субмарина проекта 094A "Цзинь", показанная 30 апреля по случаю празднования 72-й годовщины образования ВМС НОАК, способна нести новейшие твердотопливные межконтинентальные ракеты JL-3. Как утверждается, дальность полета ракет превышает 10 тыс. км. При этом в отдельных случаях дальности полета может составить 12 тыс. км.

"Подлодка 094A является модернизированной версией субмарины типа 094, при ее создании удалось решить одну из ключевых проблем, связанную с шумностью, за счет улучшения гидрокинетической и турбулентной систем. Это позволило ей нести более мощные ракеты JL-3", - уточнил собеседник.

До модернизации подлодка данного типа была вооружена менее мощной ракетой JL-2. Согласно мнению экспертов, ракета JL-3, как и ее предшественница, способна нести несколько боеголовок с ядерным зарядом.

Ранее США исключили заинтересованность в военной конфронтации с Китаем.