Обнародованы последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 2 555 587 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2 004 949 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 72 875 человек.

Напомним, что более 153 млн. человек заразились коронавирусом в мире, около 3,2 млн из которых умерли.