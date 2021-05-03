ВОЗ: на обеспечение вакцинации от коронавируса в мире в 2022 году потребуется до $45 млрд

От $35 млрд до $45 млрд потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от коронавируса большей части взрослого населения в мире. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что в текущем году международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator нуждается в финансировании в размере $19 млрд.

"По нашим оценкам, нам будет необходимо еще от $35 млрд до $45 млрд в будущем году, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире", - сказал глава ВОЗ.