В Израиле впервые выявлены случаи заражения бразильским и чилийскими штаммами COVID-19

В понедельник, 3 мая, министерство здравоохранения сообщила, что впервые после начала эпидемии коронавируса в Израиле были выявлены два случая заражения бразильским штаммом COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на NEWSru.co.il, вирус был выявлен у грудного ребенка и у мужчины, прошедшего вакцинацию и недавно вернувшегося из-за границы.

Кроме того, выявлен один случай заражения чилийским штаммом вируса у взрослого человека, прошедшего вакцинацию. Мужчина недавно вернулся из поездки за границу.

Кроме того, было обнаружено еще 19 случаев заражения индийским штаммом вируса. Все вирусоносители являются иностранными гражданами. В общей сложности индийский штамм был выявлен за последние недели у 60 человек.