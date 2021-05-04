Яркий метеор пролетел над Японией

Жители юго-западных префектур Японии смогли увидеть завораживающее космическое зрелище, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По небу пролетел большой раскаленный шар, который эксперты приняли за болид или особо яркую падающую звезду. Многие очевидцы стали делиться увиденным в социальных сетях.

Кстати, это не первый случай, когда в Японии фиксируется падение яркого космического объекта. В прошлый раз болид японцы наблюдали в конце ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что над США пролетел большой метеорит.