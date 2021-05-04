https://news.day.az/world/1339867.html Яркий метеор пролетел над Японией - ВИДЕО
Яркий метеор пролетел над Японией - ВИДЕО
Жители юго-западных префектур Японии смогли увидеть завораживающее космическое зрелище, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По небу пролетел большой раскаленный шар, который эксперты приняли за болид или особо яркую падающую звезду. Многие очевидцы стали делиться увиденным в социальных сетях.
Кстати, это не первый случай, когда в Японии фиксируется падение яркого космического объекта. В прошлый раз болид японцы наблюдали в конце ноября 2020 года.
Ранее сообщалось, что над США пролетел большой метеорит.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре