Хулуси Акар: Искажение событий 1915 года - удар по миру и стабильности в регионе

Утверждения о "геноциде армян" 1915 года это - проявление невежества. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита в Триполи, передает агентство Anadolu.

"Турки и армяне на протяжении столетий жили бок о бок. Искажение событий 1915 года не просто ошибка, а удар по попыткам обеспечения мира и стабильности в регионе, налаживания добрососедских отношений. Этим вопросом должны заниматься историки", - подчеркнул Акар.

Министр напомнил, что Турция заявила о готовности открыть свои архивы для историков и призвала Армению и другие страны предпринять аналогичный шаг. "Искажение исторических реалий недопустимо. Это касается и представителей США. Им бы следовало в первую очередь проанализировать данные Американского национального архива (NARA) по событиям 1915 года", - сказал Акар.