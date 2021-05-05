В Индонезии тысячи пассажиров протестировали использованными наборами

В индонезийском аэропорту Куаланаму до девяти тысяч пассажиров протестировали с помощью повторно используемых наборов. Об этом в среду, 5 мая, сообщает BBC News.

Отмечается, что полиция арестовала несколько сотрудников фармацевтической компании. Их обвинили в мытье и перепродаже использованных наборов для тестирования на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В полиции заявили, что, по их данным, мошенничество в аэропорту Куаланаму в Медане на Северной Суматре происходило с декабря прошлого года.

Пассажиры для допуска к рейсу должны были сдать отрицательный тест. Чтобы сдать мазок на месте использовались наборы для экспресс-тестирования антигенов, предоставленные Kimia Farma.

На прошлой неделе были арестованы пять сотрудников Kimia Farma, в том числе менеджер компании Medan. Подозреваемых обвиняют в нарушении законов о здоровье и защите прав потребителей, мыть палочки для тампонов из носа и переупаковывать их для продажи.

Компания Kimia Farma со штаб-квартирой в столице Джакарте уволила сотрудников и пообещала ужесточить внутренний контроль.