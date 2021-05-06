BioNTech и Pfizer предоставят свой препарат для вакцинации атлетов на Олимпиаде в Токио

Американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech достигли соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) о предоставлении своего препарата для вакцинации от коронавируса атлетов на Олимпиаде в Токио. Об этом говорится в пресс-релизе немецкой компании, опубликованном в четверг на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили о подписании меморандума о взаимопонимании с МОК о предоставлении своих препаратов от COVID-19 для вакцинации спортсменов и делегаций, участвующих в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, начало которых запланировано на 23 июля 2021 года", - отмечается в заявлении.