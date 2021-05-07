Шотландия избирает парламент, Лондон - мэра

В Соединенном Королевстве проходят региональные выборы, самые масштабные за последние 48 лет. Первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала, что если националисты добьются большинства мест в парламенте, они проведут референдум о независимости к концу 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар выразил уверенность в том, что Шотландии нужны политики, которые хотят единства страны. Сарвар призвал избирателей поддержать его партию, что бы Шотландия избежала еще одного плебисцита, который вызывает столько разногласий.

В Англии на кону - 5 тысяч мест в муниципальных, местных и региональных советах. Опросы общественного мнения предсказывают, что управлять Лондоном будут лейбористы. Нынешний мэр британской столицы Садик Хан должен без проблем переизбраться и получить более 60% голосов.

Главный оппонент Хана - 49-летний представитель консервативной партии Шон Бейли. В свое время он так же как и Хан рос в социальном жилье. Сам Бейли отмечает, что в случае избрания он стал бы одним из самых известных черных политиков Европы.

Для британского премьер-министра Бориса Джонсона итоги выборов очень важны. Результаты волеизъявления дадут наглядное представление о положении двух основных политических сил страны - правящей Консервативной партии и находящихся в оппозиции лейбористов.

Участки для голосования будут открыты до 22 часов по местному времени. Результаты начнут поступать с пятницы. Процесс подсчета голосов замедлен из-за правил социального дистанцирования.