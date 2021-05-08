В США считают, что реальная смертность из-за COVID-19 в мире может быть в два раза выше

Число умерших из-за коронавируса в мире может быть более чем в два раза выше, чем следует из имеющихся официальных данных. К такому выводу пришли ученые из американского Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете в Сиэтле. Результаты исследования опубликованы на сайте института, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Специалисты указывают, что, по их оценкам, от вызываемого коронавирусом заболевания могли умереть около 6,9 млн человек по всему миру, в то время как подсчеты на основе имеющихся данных о причинах смерти дают цифру около 3,2 млн.

Как указывают исследователи, расхождение цифр объясняется чаще всего тем, что в ряде случаев перед смертью не проводилось тестирование на коронавирус, что дало бы возможность связать с ним причину летального исхода. Особенно часто подобные случаи имели место на начальной стадии пандемии. Расчеты американских исследователей остаются математической моделью, которая не может быть подтверждена иными средствами.