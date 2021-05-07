Власти Польши утвердили решение об отмене масочного режима на свежем воздухе с 15 мая. Соответствующее распоряжение было опубликовано в "Официальном вестнике", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указано в документе, маски можно не носить на улице при условии соблюдения социальной дистанции 1,5 м. Надевать их по-прежнему следует в помещении и транспорте, на кладбищах, парковках и бульварах. В ЗАГСе во время свадебной церемонии молодоженам разрешено не пользоваться ими.

Повсеместный масочный режим был введен в Польше на фоне второй волны эпидемии 10 октября прошлого года. На протяжении восьми месяцев без маски можно было находиться только дома, в личном автомобиле, в лесу и парках.