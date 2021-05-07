https://news.day.az/world/1340906.html В США задержали грабителя, взявшего заложников в банке
В США задержали грабителя, взявшего заложников в банке
Грабитель, взявший заложников в филиале банка Wells Fargo в американском штате Миннесота, задержан, передает Day.Az со ссылкой на WCCO.
Противостояние преступника и правоохранителей продолжалось почти восемь часов. Сотрудники ФБР смогли задержать подозреваемого после того, как все пять заложников покинули здание.
Согласно полиции города Сент-Клауд, где располагается банк, все заложники находятся в безопасности, никто не пострадал.
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