В США задержали грабителя, взявшего заложников в банке

Грабитель, взявший заложников в филиале банка Wells Fargo в американском штате Миннесота, задержан, передает Day.Az со ссылкой на WCCO.

Противостояние преступника и правоохранителей продолжалось почти восемь часов. Сотрудники ФБР смогли задержать подозреваемого после того, как все пять заложников покинули здание.

Согласно полиции города Сент-Клауд, где располагается банк, все заложники находятся в безопасности, никто не пострадал.