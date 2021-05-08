Свыше 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия в провинции Хунань в Центральном Китае из-за мощных проливных дождей и угрозы возникновения крупных наводнений.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

По его сведениям, ливни прошли в 18 городах и уездах региона, где служба спасения уже эвакуировала более 1,8 тыс. жителей. Как уточнила местная метеорологическая служба, уровень воды в некоторых реках поднялся на один-шесть метров.

Администрация провинции не рекомендует гражданам находиться около крупных водоемов и в низинах. Служба экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации регулярно патрулирует наиболее опасные участки. Одновременно ведется работа по предотвращению локальных ЧП и возможного ущерба от стихийного бедствия.