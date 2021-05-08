В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 283 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 283 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 74 524.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 13 576 человек, общее число инфицированных достигло 2 640 670.