Взрыв прогремел на иранском химзаводе

Взрыв прогремел на иранском химическом заводе в городе Казвин, сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Уточняется, что в настоящий момент здание охвачено пламенем. Не исключается, что инцидент произошел в результате диверсии.

Ранее сообщалось, что на ядерном объекте Ирана случился взрыв. Изначально предполагалось, что причиной остановки центрифуг стала кибератака. Неполадки возникли утром 11 апреля в распределительной электросети. Тогда обошлось без пострадавших, загрязнения природы не было.

В итоге удалось установить, что причиной ЧП стал взрыв - внутрь объекта было пронесено взрывное устройство, которое установили на распределительной сети, после чего оно сдетонировало.

Некоторые новостные агентства Израиля, ссылаясь на неназванные источники в разведке, заявляли о причастности "Моссада" к атаке. Власти Тегерана признали терактом аварию в распределительной электросети на урановом объекте.