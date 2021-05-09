В мире за сутки выявили более 817 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 156,49 млн, увеличившись за сутки более чем на 817 тыс. Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 13,4 тыс., превысив 3,26 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ВОЗ поступила информация о 156 496 592 инфицированных и 3 264 143 умерших. Число заразившихся увеличилось на 817 345, летальных исходов - на 13 426.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более половины случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (423 364), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (205 327), на третьем - Европа (124 715).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 32 257 416. Далее следуют Индия (21 892 676), Бразилия (15 003 563), Франция (5 655 548), Турция (4 998 089), Россия (4 871 843), Великобритания (4 431 047), Италия (4 092 747), Испания (3 559 222), Германия (3 507 673), Аргентина (3 095 582) и Колумбия (2 951 101). Летальных исходов больше всего в США - 574 518, вторую строчку занимает Бразилия (416 949), третью - Индия (238 270). Далее следуют Мексика (218 173), Великобритания (127 598), Италия (122 470), Россия (112 992), Франция (105 339), Германия (84 648), Испания (78 726), Колумбия (76 414) и Иран (734 241).