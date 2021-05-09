В Шотландии снова планируют референдум о независимости

Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен заявила в субботу о праве народа Шотландии самостоятельно определиться со своим будущим и призвала Лондон не мешать этому процессу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в парламенте Шотландии. ШНП и шотландские "зеленые" вместе ясно заявляли, что привержены идее референдума в течение предстоящего срока действия парламента", - сказала Стерджен. С таким заявлением она выступила после того, как стало известно, что на выборах 6 мая ШНП и "зеленые" в совокупности уже получили 65 мест в 129-местном законодательном органе. Процесс подсчета голосов продолжается.

Стерджен добавила, что вопрос о референдуме должен находиться "в ведении парламента Шотландии" и что "это не решение для [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона или политика из Вестминстера".