https://news.day.az/world/1341858.html В Иране от коронавируса скончались свыше 75 тыс. человек
В Иране от коронавируса скончались свыше 75 тыс. человек
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 2 673 219 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.
"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2 127 192 случая выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.
Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 75 261 человек.
В министерстве здравоохранения Ирана объявили, что около 5500 пациентов находятся в тяжелой ситуации.
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