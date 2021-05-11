https://news.day.az/world/1342017.html В Грузии люди старше 45 лет будут вакцинированы AstraZeneca
До сих пор вакцина в стране была разрешена для использования только для граждан старше 55 лет.
В Грузии люди старше 45 лет будут вакцинированы AstraZeneca
В Грузии препарат AstraZeneca будет использоваться для вакцинации людей старше 45 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
До сих пор вакцина в стране была разрешена для использования только для граждан старше 55 лет.
Отметим, что в Грузии используются вакцины Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm. Вакцинация в стране началась 15 марта.
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