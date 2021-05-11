В Грузии люди старше 45 лет будут вакцинированы AstraZeneca

В Грузии препарат AstraZeneca будет использоваться для вакцинации людей старше 45 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

До сих пор вакцина в стране была разрешена для использования только для граждан старше 55 лет.

Отметим, что в Грузии используются вакцины Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm. Вакцинация в стране началась 15 марта.