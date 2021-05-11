Обнародован новый прогноз цены нефти Brent на 2021 год

Минэнерго США сохранило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году на уровне $62,3 за баррель.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство ожидает, что котировки нефти Brent во втором квартале составят $65 за баррель, а во второй половине 2021 года цена снизится до $61 за баррель в среднем.

Кроме того, Минэнерго США незначительно понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году - на 20 тыс. баррелей, до 11,02 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году сократились также на 20 тыс. баррелей, до 11,84 млн баррелей в сутки.