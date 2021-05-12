Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 35 палестинцев
Число жертв продолжающихся израильских ракетных ударов по сектору Газа возросло до 35. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили в Минздраве прибрежного анклава.
По информации ведомства, в результате ночных ударов израильской армии погибли трое палестинцев. Во вторник были убиты 15 человек, а с понедельника погибли в общей сложности 35. Среди жертв - 12 детей и женщина. Число пострадавших достигло 233.
По словам директора медицинского комплекса "Аш-Шифаа" в секторе Газа Мухаммеда Абу Селима, к ним поступили около 100 раненых. "Несколько пострадавших умерли от ран, среди погибших есть дети в возрасте до двух лет, - рассказал он. - Люди поступают к нам с очень серьезными и опасными травмами". Вместе с тем, отметил Абу Селим, в больнице складывается очень тяжелая ситуация с медикаментами и препаратами.
Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа движения ХАМАС, объявила о запуске во вторник вечером и утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. Сообщается о пяти погибших израильтянах.
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